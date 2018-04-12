Эмомали Рахмон: Народ Азербайджана продемонстрировал свое высокое доверие проводимой под руководством Ильхама Алиева политике
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на президентских выборах, прошедших в Азербайджане. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы таджикского государства, передает Day.Az.
Глава Таджикистана передал искренние поздравления в связи с убедительной победой Ильхама Алиева на выборах Президента Азербайджанской Республики.
"Народ Азербайджана своим волеизъявлением ещё раз продемонстрировал своё высокое доверие проводимой под Вашим руководством политике, направленной на устойчивое процветание страны и укрепление её авторитета на международной арене.
Благодаря Вашему многолетнему упорному труду и усилиям Азербайджан добился значительных успехов в своём социально-экономическом развитии, и мы искренне радуемся этим достижениям наших друзей.
Мы убеждены, что в предстоящие годы таджикско-азербайджанское взаимодействие получит новое развитие в интересах двух стран. Готов совместно с Вами приложить для этого все необходимые усилия.
Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья, счастья и дальнейших успехов в Вашей государственной деятельности и новых свершений на благо дружественного народа Азербайджана", - говорится в поздравлении.
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