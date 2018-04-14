The Jerusalem Post об убедительной победе Президента Ильхама Алиева

"Объявлены предварительные итоги президентских выборов 11 апреля в Азербайджане. Действующий глава азербайджанского государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал 86,09 процента голосов на выборах, согласно подсчетам, по 3675 избирательных участках", - сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов в заявлении посвященном итогам президентских выборов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом во влиятельной израильской англоязычной газете "The Jerusalem Post" написал известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут в своей статье "86 процентов граждан Азербайджана отдали свой голос за Ильхама Алиева на президентских выборах".

Автор статьи отмечает, что в Азербайджане имеют право голоса 5 314 365 человек, из которых 50,78 процента составляют женщины, а 49,22 процента - мужчины. В день голосования в стране действовало 5426 постоянных избирательных участков и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах. Веб-камеры были установлены на 1000 избирательных участках в 119 избирательных округах. В течение дня процесс голосования можно было наблюдать онлайн на сайте Центральной избирательной комиссии. В выборах участвовали 894 международных и 58 175 местных наблюдателей.

"Я впервые участвовал в президентских выборах в Азербайджане в качестве международного наблюдателя. Уверен, что выборы в Азербайджане станут началом и катализатором новых реформ и новых достижений. Президентские выборы 11 апреля прошли в соответствии с требованиями международных норм и правил и на высоком уровне. Я считаю, что на выборах была продемонстрирована воля азербайджанского народа, который знает, кто из кандидатов наиболее подходит на пост главы государства. Президентские выборы в Азербайджане прошли открыто и прозрачно. Наша израильская делегация приехала с визитом в Азербайджан для наблюдения за процессом выборов Президента. В делегации были бывшие депутаты израильского Кнессета, экс-министры и бывший глава Совета национальной безопасности Израиля" ,- отмечает Арье Гут.

Автор статьи отмечает, что эти президентские выборы стали еще одним шагом на пути к демократизации Азербайджана в ближайшем будущем. "Независимая политика Ильхама Алиева, основанная на национальных интересах, является краеугольным камнем внешней политики Азербайджана. Внешнеполитическая стратегия Алиева основана на точной дипломатии и сбалансированной внешней политике. Независимая внешняя политика в первую очередь основывается на стремлении наладить равноправные отношения со всеми странами.

Азербайджан не связан ни с одним военно-политическим блоком, а сосредоточен на плодотворном сотрудничестве со всеми странами региона. Азербайджан не терпит языка давления и сотрудничество с иностранными партнерами основано исключительно на взаимности. Благодаря сбалансированной многовекторной дипломатии Ильхама Алиева Азербайджан сегодня имеет свое влиятельное слово на международной политической авансцене и считается самым важным в географическом смысле и самым сильным в экономическом и оборонном смысле страной в регионе Южного Кавказа. Неоспоримым фактом является то, что внешняя политика Ильхама Алиева очень ясна и предсказуема", - подчеркивает израильский эксперт.

Автор статьи отмечает, что Азербайджан является самой сильной страной в регионе Южного Кавказа. "Фактически реальность сегодня такова, что ни одна страна в Евразии не имеет более тесных связей с Израилем, чем Азербайджан. За 25-летнюю историю дипломатических отношений между двумя государствами была доказана необходимость и жизнеспособность стратегических отношений между еврейским государством и государством с мусульманским большинством. Наши дружественные государства действительно взаимодействуют как истинные и надежные стратегические партнеры. Фактически азербайджанцы и евреи могут не только сосуществовать, но и быть настоящими друзьями, развивать и укреплять свои отношения", - подчеркивает Арье Гут.

"Как гражданин Израиля, я с гордостью могу сказать, что руководство Азербайджана проявляет большую степень уважения и внимания к своей еврейской общине, которая является неотъемлемой частью современного азербайджанского общества. Построены две синагоги и крупнейший еврейский образовательный центр на Южном Кавказе. Планируется создание первого еврейского музея Азербайджана, который станет первым такого рода музеем на Южном Кавказе", - пишет Арье Гут во влиятельной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post.

По мнению израильского эксперта, одним из самых больших вызовов внешней политики Азербайджана является неурегулированность конфликта между Арменией и Азербайджаном.

"Более 25 лет Азербайджан и Армения живут в условиях без войны и без мира. В 1994 году был создан режим прекращения огня. С того времени, несмотря на различные усилия международного сообщества, страны не достигли мирного урегулирования. Действительно, сейчас процесс переговоров более активен, более перспективен и уже имеет определенные результаты - но этого недостаточно, чтобы найти решение, которое будет основываться на нормах и принципах международного права и восстановит территориальную целостность Азербайджана. Этот конфликт должен быть разрешен только на основе международного права и решений международных организаций", - подчеркивает Гут.

Эксперт отмечает, что энергетическая политика, сформированная Гейдаром Алиевым и ныне успешно продолжаемая Президентом Ильхамом Алиевым, направлена на поддержание национальных интересов Азербайджана. "Эта стратегия помогла Азербайджану обеспечить ведущую роль в различных региональных и глобальных проектах. Сегодня Азербайджан является непоколебимым и надежным партнером в области энергетической безопасности и играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности европейских стран. Необходимо отметить, что Государство Израиль является одним из основных покупателей азербайджанской нефти на мировом рынке. В свою очередь, Азербайджан нуждается в современных израильских высоких технологиях в сельском хозяйстве, в военной промышленности, телекоммуникациях, и этот список можно продолжить. Значительная часть нефти, потребляемой Израилем (около 65 процентов), импортируется из Азербайджана или через Азербайджан через магистральный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД)", - подчеркивает Арье Гут.

Автор статьи пишет, что Азербайджан также служит стержнем для энергетической диверсификации и безопасности для рынков Европы и Запада. "Азербайджан является не только важным энергетическим и транспортным узлом в регионе, но и крупным производителем нефти и природного газа, представляющим для Европы нероссийскую, не ОПЕК и неиранскую альтернативу энергии. Азербайджанские трубопроводы, такие как БТД (крупнейший нефтепровод в мире, наряду с американским трубопроводом Аляски), перекачивают нефть из Каспийского моря через Грузию и в Средиземное море, заканчиваясь в турецком портовом городе Джейхан", - подчеркивает израильский аналитик.

Президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу по окончании выборов подчеркнул, что азербайджанское государство никогда не было таким сильным: "Мы построили сильное государство. Мы должны построить еще более сильный Азербайджан, и я уверен, что построим. Мы прошли достойный путь. Это путь побед, успехов. Уверен, что мы всегда будем идти по пути побед. Вперед, к новым победам!", - цитировал и резюмировал израильский эксперт в области международных отношений, глава израильской неправительственной организации "Международные проекты для общества" Арье Гут в своей статье в авторитетной израильской англоязычной газете "The Jerusalem Post".