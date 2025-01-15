Необычный метод помириться в разгар конфликта

Американская тиктокерша Сара Баус подсказала нестандартный способ спасти отношения и помириться во время ссоры.

Как передает Day.Az, ее совет опубликовало издание Metro.

По словам Сары, когда ей нужно выдвинуть партнеру просьбу или аккуратно покритиковать его действия, она сначала говорит специальное кодовое слово - "пингвин". "Это способ, который я разработала в колледже с соседкой, с которой впервые в жизни делила комнату и ванную. Нашим безопасным словом был "снеговик"", - вспоминает она.

"Секрет в том, чтобы ослабить защиту партнера, прежде чем сказать ему то, что вам нужно сказать", - объяснила она. ""Пингвин" - значит, я собираюсь сказать тебе кое-что, что меня раздражает и вызовет ссору, если это скрывать. Я говорю тебе это, потому что я люблю тебя, обожаю жить с тобой и наши отношения и не хочу, чтобы мелочи мешали нам", - продолжила блогерша.

Подобное кодовое слово она предложила выбрать совместно с партнером. Терапевт по взаимоотношениям Никола Фостер одобрила подобный подход к обсуждению проблем и назвала его блестящим способом снять напряжение и разорвать повторяющиеся модели конфликтов. Тем, кому не нравится идея кодового слова, Фостер предложила обнять партнера или сжать его руку, чтобы остановить конфликт, прежде чем он станет неконтролируемым.