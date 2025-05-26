Звезда «Бригады» опубликовала редкое фото с мужем

Звезда "Бригады" Дарья Повереннова опубликовала редкое фото с мужем. Актриса поделилась в Instagram кадрами, снятыми во время поездки в Выборг, передает Day.Az.

"Город прелестный! Здесь парадоксально сочетаются кривые средневековые улицы и современные набережные, православный собор и лютеранская кирха, самый старый в России жилой дом и шведская крепость, ладья викингов и гостиница в виде круизного лайнера. В 9 мин езды от Выборга находится скальный пейзажный Парк Монрепо. Я осталась под мощнейшим впечатлением от его посещения и очень приятное послевкусие от посещения Выборга. Вот только не успели в замок попасть...Значит, вернемся", - высказалась артистка.

Повереннова признавалась, что встретила мужчину мечты в 41 год. В тот момент актриса больше не хотела отношений "с кем попало" и уже планировала свою жизнь в одиночестве, но познакомилась с руководителем Московской школы управления "Сколково" Андреем Шароновым. Их первая встреча состоялась благодаря общим друзьям, которые привели экономиста на спектакль с участием Дарьи. По воспоминаниям артистки, будущий муж подарил ей роскошный букет лилий и пригласил в ресторан, где произвел отличное впечатление. После этого у пары начался роман, а в 2021 году они официально зарегистрировали отношения.

У актрисы от брака с режиссером Александром Жигалкиным есть 32-летняя дочь Полина, она живет в Южной Корее. Шаронов от первой жены воспитал двоих детей: Дарью и Никиту.