Жители во Флориде пожаловались на злую утку

Злая утка терроризирует жителей района в США.

Как передает Day.Az, об этом пишет Fox 4.

В районе бульвара Сересайд в Кейп-Корал, штат Флорида, местные жители столкнулись с неожиданной угрозой - агрессивной мускусной уткой, которая уже напала на нескольких человек. Один из пострадавших был даже доставлен в больницу.

Житель района Джеймс Сепульведа, живущий там с 1998 года, рассказал, что его тоже укусила эта птица. Он обычно проводит время на крыльце вечером, чтобы полюбоваться закатом, и когда закрыл глаза, внезапно почувствовал резкий укол в руку. После этого на коже осталась кровоточащая рана.

"Я просто хотел немного покоя, но получил это", - сказал он.

Проблема, однако, не ограничивается только им. Ричард Гай, сосед Сепульведы, также стал жертвой утки. Пытаясь отогнать птицу, он издал несколько звуков, надеясь, что она улетит. Вместо этого утка расправила крылья и бросилась в его сторону.

Мускусные утки находятся под защитой федерального закона о перелетных птицах. Однако, согласно правилам Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды (FWC), существуют исключения: этих птиц можно удалить из регионов, где они не являются частью естественного ареала.

Для Сепульведы, живущего на пособие, обращение к профессиональным ловцам - слишком дорогое решение.

"Они на самом деле причиняют вред людям, от них следует избавиться", - заявил мужчина.