Звезда популярного телешоу начала терять память

Звезда американской версии популярного телешоу "Холостяк" Кэти Терстон заявила, что начала терять память на фоне лечения рака груди четвертой стадии.

Как передает Day.Az, об этом пишет EW.

"На таможне меня спросили: "Откуда вы прибыли?". Я смотрю и говорю: "Я не помню"", - рассказала Терстон об одном из случаев, когда она заметила проблемы с памятью. Бывшая участница реалити-шоу также заявила, что у нее стали выпадать волосы.

Телезвезда добавила, что уже два месяца лечится от рака. При этом, по словам Терстон, ей фактически предстоит бороться с онкологией всю жизнь.