Женщина случайно нашла на помойке миллионы

В Таиланде женщина случайно нашла пластиковый контейнер с 12 миллионами батов на помойке. Об этом пишет The Thaiger, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Случай произошел 5 июня в районе Паккрет, провинции Нонтхабури. Женщина по имени Уса позвонила в полицию вечером и рассказала, что нашла деньги в помещении для мусора на четвертом этаже своего жилого комплекса. Она вернулась домой вечером и заметила на своем этаже брошенный пластиковый контейнер. Он был почти новым, и Уса решила взять его себе. Однако внутри оказались пачки банкнот по тысячи батов. Денег было очень много, тайка испугалась и вызвала полицию.

Правоохранители осмотрели контейнер и, помимо денег, нашли внутри налоговые документы и еще одну официальную бумагу, ссылающуюся на Управление Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям. На всех документах было указано имя Тавиват.

Сотрудникам полиции удалось также найти название банка, откуда были сняты деньги. Оказалось, что их выдали в 2020 году. Сейчас следователи пытаются найти владельца крупной суммы и выяснить, каким образом она попала в мусор.