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Хэллоуинский сет от foodie_moodie_n: необычная идея для праздничного стола - ВИДЕО

Азербайджанский блогер под никнеймом foodie_moodie_n показала, какой оригинальный сет можно приготовить для праздничного стола на Хэллоуин. Как передает Day.Az, рецептом девушка поделилась на своей странице в Instagram.