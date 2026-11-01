https://news.day.az/popularblog/1870863.html Хэллоуинский сет от foodie_moodie_n: необычная идея для праздничного стола - ВИДЕО Азербайджанский блогер под никнеймом foodie_moodie_n показала, какой оригинальный сет можно приготовить для праздничного стола на Хэллоуин. Как передает Day.Az, рецептом девушка поделилась на своей странице в Instagram.
Хэллоуинский сет от foodie_moodie_n: необычная идея для праздничного стола - ВИДЕО
Азербайджанский блогер под никнеймом foodie_moodie_n показала, какой оригинальный сет можно приготовить для праздничного стола на Хэллоуин.
Как передает Day.Az, рецептом девушка поделилась на своей странице в Instagram.
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