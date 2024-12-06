Стало известна дата сьемок сериала о Гарри Поттере

Американский транснациональный конгломерат Warner Bros. Discovery анонсировал начало съемок сериала о Гарри Поттере летом 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщил журнал Variety.

"Warner Bros. Discovery объявил, что съемки предстоящего сериала о Гарри Поттере начнутся летом 2025 года в Ливсдене, где ранее снимались фильмы", - говорится в материале.

В кастинге на главные роли приняли участие 32 000 детей. Отборочная команда ежедневно просматривает от 500 до 1 000 человек, чтобы сформировать окончательное решение. Уточняется, что режиссеры постараются максимально детализировать картину, чтобы "по-настоящему углубиться в сюжетные линии персонажей" и как можно шире раскрыть каждого из них.

Кастинг был открыт в сентябре 2023 года. В настоящий момент неизвестно, кто сыграет роли главных героев.