ТОП-10 самых популярных сериалов 2024 года по версии IMDb

В список попали как крутые новинки, так и громкие и громкие возвращения известных франшиз. Давайте поглядим, кто оказался на первом месте.



10 место - Задача трёх тел

Зрительская оценка: 7.5

Экранизация одноимённого научно-фантастического романа Лю Цысиня. Сериал рассказывает о первом контакте человечества с инопланетной цивилизацией на фоне глобальных социальных и политических потрясений.



9 место - Джентльмены (мини-сериал)

Зрительская оценка: 8.0



Сериал, основанный на одноимённом фильме Гая Ричи. История о харизматичных преступниках, которые пытаются адаптироваться к меняющимся условиям криминального бизнеса. Наполнен фирменным юмором, стилем и экшеном.



8 место - Властелин колец: Кольца власти

Зрительская оценка: 6.9 (самая низкая в топе)



В 2024 году вышел второй сезон. Продолжение эпического сериала, исследующего историю Средиземья за тысячелетия до событий "Хоббита" и "Властелина колец". Второй сезон обещает больше масштабных битв, древних тайн и легендарных персонажей. Правда, получилось ли это всё воплотить на экране, уже другой вопрос.



7 место - Бриджертоны

Зрительская оценка: 7.4



В 2024 году вышел третий сезон. Очередная глава знаменитой исторической драмы о любви, интригах и семейных тайнах.



6 место - Сёгун

Зрительская оценка: 8.6



Эпическая адаптация классического романа Джеймса Клавелла. История о столкновении культур, политических интригах и выживании британского мореплавателя в феодальной Японии.



5 место - Дом Дракона

Зрительская оценка: 8.3



В 2024 году вышел второй сезон. Продолжение приквела "Игры престолов", погружающее нас в эпоху Таргариенов. Дворцовые интриги, драмы и кровопролитные битвы за Железный трон - вы наверняка всё об этом знаете.



4 место - Fallout

Зрительская оценка: 8.3



Долгожданная адаптация культовой серии видеоигр, действия которой происходят в постапокалиптическом мире, разрушенном ядерной войной. Уникальная эстетика ретрофутуризма, юмор и отличные персонажи сделали сериал одним из важнейших событий года в кино.



3 место - Пингвин

Зрительская оценка: 8.7



Спин-офф сериала и фильмов о Бэтмене, сосредоточенный на одном из самых известных злодеев Готэма - Освальде Кобблпоте, известном как Пингвин. Колин Фаррелл вновь абсолютно неузнаваем, но кроме него тут блистает и Кристин Милиоти, выдавая абсолютно прорывную роль Софии Фальконе.



2 место - Пацаны

Зрительская оценка: 8.7



В 2024 году вышел четвёртый сезон. "Пацаны" вернулись, чтобы вновь зайти так далеко, как только можно. По ходу дела казалось, что сериал слегка застыл на месте, не двигая сюжет резко вперёд, однако концовка берёт зрителей за живое такими поворотами, что последующий 5 сезон станет событием любого года, когда он будет выпущен.



1 место - Настоящий детектив

Зрительская оценка: 8.9 (самая высокая в топе)

В 2024 году вышел четвёртый сезон. Не ждали! Новый сезон антологии, в котором расследуется загадочное исчезновение на Аляске. Захватывающая атмосфера, напряжённые драмы и сильная актёрская игра (у нас тут Джоди Фостер!) в лучших традициях сериала.

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