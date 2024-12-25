Бейонсе осудили за решение отправиться в тур

Певица Бейонсе решила отправиться в тур на фоне обвинений ее мужа, рэпера Jay-Z, в изнасиловании 13-летней. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер из окружения звезд заявил, что Бейонсе планирует объявить о своих следующих шоу в течение нескольких недель. По словам источника, тур певицы начнется в марте в Лос-Анджелесе.

"Для Бейонсе это были очень трудные несколько месяцев, но она полностью сосредоточена на том, чтобы сделать свой предстоящий тур успешным. Следующие несколько недель решающие, поскольку она объявит о новом альбоме и новом туре. Анонс должен был состояться пару недель назад, но его перенесли", - рассказал информатор.

Предполагается, что Бейонсе также выступит на стадионе Tottenham Hotspur в Лондоне в рамках своего нового тура.

Интернет-пользователи негативно отреагировали на новость.

"Я бы не стала делать никаких туров или альбомов, пока не развелась с ним. Я бы не хотела, чтобы мои деньги пошли на оплату его проблем", "Похоже, деньги и слава для нее важнее, чем жизнь рядом с мужем", "Кому-то нужны деньги, так как муженек сядет за свои проступки", - писали читатели Daily Mail.