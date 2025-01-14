Агенты ФБР пришли домой к Бену Аффлеку

Масштабные лесные пожары, охватившие Лос-Анджелес, затронули жизни многих знаменитостей, включая актера Бена Аффлека. Его дом в Брентвуде, штат Калифорния, на прошлой неделе посетили агенты ФБР и представители шерифа округа Лос-Анджелес.

Как передает Day.Az, об этом сообщает TMZ.

Согласно источникам, сотрудники правоохранительных органов расследовали инцидент с пожарным самолетом "Super Scooper", который был поврежден после столкновения с частным дроном. Этот самолет играет ключевую роль в борьбе с лесными пожарами, которые стремительно распространяются по региону.

На данный момент неизвестно, удалось ли агентам ФБР связаться с Беном. Однако уточняется, что он не находится под подозрением.

Эвакуация и состояние дома Бена Аффлека

Бен был вынужден покинуть свой дом в районе Пасифик Палисейдс 8 января. Актера, известного по фильму "Исчезнувшая", заметили за рулем автомобиля, направляющегося к дому его бывшей жены Дженнифер Гарнер. Дженнифер, 52 года, живет неподалеку с их тремя детьми, и ее дом эвакуации не подвергался.

Позже Бен был замечен возвращающимся в свой дом 9 января. Несмотря на угрозу пожаров, его особняк остался невредимым.

Особняк, приобретенный в июле 2024 года за $20,5 миллиона после развода с Дженнифер Лопес, оказался вне зоны непосредственного ущерба. Напомним, их брак продлился два года, а развод был официально завершен ранее в этом месяце.

Знаменитости, пострадавшие от пожаров

Бен Аффлек - не единственный, кто испытал на себе последствия стихийного бедствия. Среди других знаменитостей, чьи дома были уничтожены пожарами, - Анна Фарис, Пэрис Хилтон, Адам Броди и Лейтон Мистер, Спенсер Пратт и Хайди Монтаг.

Потери и истории знаменитостей

Мэнди Мур рассказала, что их дом с мужем Тейлором Голдсмитом частично уцелел. "Основная часть дома пока стоит, но жить там невозможно. Мы потеряли студию, гараж и заднее помещение", - поделилась актриса в Instagram. Мэнди также отметила, что большинство их знакомых потеряли абсолютно все.

Майло Вентимилья, коллега Мэнди по сериалу "Это мы", и его беременная жена Джарах Мариано также лишились дома. "Смотреть, как твой дом горит в прямом эфире с камер наблюдения, - это шок", - признался Майло в интервью CBS News. "В какой-то момент понимаешь, что уже ничего не сделаешь, и принимаешь потерю".