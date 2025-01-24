https://news.day.az/showbiz/1725223.html Звезда «Друзей» закрутил роман со студенткой моложе него на 30 лет Звезда сериала "Друзья" Дэвид Швиммер закрутил роман со студенткой, которая моложе него почти на 30 лет. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Папарацци засняли 58-летнего актера выходящим из ресторана в Беверли-Хиллз с молодой женщиной.
Звезда «Друзей» закрутил роман со студенткой моложе него на 30 лет
Звезда сериала "Друзья" Дэвид Швиммер закрутил роман со студенткой, которая моложе него почти на 30 лет. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Папарацци засняли 58-летнего актера выходящим из ресторана в Беверли-Хиллз с молодой женщиной. Журналисты выяснили, что это студентка-медик Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Элиана Жолковская.
Девушке 29 лет, она еврейская активистка и наполовину кореянка. Элиана соблюдает Шаббат и делает пожертвования на помощь пережившим Холокост.
Швиммера замечали на свиданиях с разными девушками с тех пор, как в 2017 году распался его семилетний брак с Зои Бакман.
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