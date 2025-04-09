Автор «Игры престолов» встретился с «лютоволками»
Автор фэнтезийного цикла "Песнь льда и огня" Джордж Мартин сообщил в Facebook, что встретился с "лютоволками", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Мартин опубликовал фото с волчонком на руках. 8 апреля стало известно, что американские ученые смогли воскресить одного из самых больших волков в истории - ужасного волка. Специалисты получили трех ГМО-щенков - Ромула, Рема и Кхалиси. Писатель назвал эту дату Днем лютоволка.
Мартин признался, что несколько месяцев молчал об этой новости, но очень сильно хотел рассказать об этом миру. Автор "Игры престолов" рассказал, что его встреча с волчатами произошла еще в феврале.
"Простите, что кричу, но... Лютоволк вернулся!" - заявил писатель.
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