Ван Дамму найдут замену в «Кровавом спорте»

Спортивный боевик 1988 года "Кровавый спорт" с Жан-Клодом ван Даммом получит ремейк. Об этом сообщил голливудский инсайдер Джефф Снейдер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фильм планирует выпустить студия А24, которая, по словам Снейдера, ведет сейчас переговоры насчет покупки прав на ремейк.

Предположительно, студия планирует полностью перезагрузить проект и привлечь к работе режиссера "высокого уровня". Кроме того, Ван Дамму в картине найдут замену в виде молодого актера.

По сюжету оригинального фильма, разворачивающемуся в Гонконге, американский солдат Фрэнк Дюкс решает принять участие в нелегальном турнире боевых искусств.