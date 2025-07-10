Джастин Бибер отреагировал на слухи о разводе с женой

Певец Джастин Бибер отреагировал на слухи о разводе с моделью и бизнесвумен Хейли Бибер.

Как передает Day.Az, артист опубликовал пост в Instagram.

Джастин Бибер показал фотографию, на которой был запечатлен с Хейли Бибер на берегу моря на Майорке. Певец обнимал и прижимался к супруге. Влюбленные сидели спиной к камере. Снимок был сделан после мероприятия, которое организовала бизнесвумен по случаю запуска новой продукции собственного бренда косметики Rhode.

11 июня Джастин Бибер заявил в Instagram об измене своей жены Хейли.

"Возможно, в другой жизни все сложилось бы так, как мы оба хотели. Я бы предпочел никогда ее не встречать. Несмотря на всю мою любовь к ней, теперь она принадлежит кому-то другому", - написал певец.

Однако спустя несколько минут удалил пост из соцсети, но внимательные подписчики успели все заскринить. Хейли Бибер пока никак не реагировала на новости о возможной измене.