Marvel раскрыла, кто станет новой Черной Пантерой

Компания Marvel Studios объявила на Comic‑Con, что роль новой Черной Пантеры исполнит Дэвид Джонссон, который сыграет принца Т'Чаллу II, сына Т'Чаллы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сюжет фильма расскажет о взрослении наследника вакандского престола. Зрители впервые увидели юного Т'Чаллу II в картине "Черная пантера: Ваканда навеки". Он является сыном Т'Чаллы и Накии, которую сыграла Лупита Нионго.

Режиссер Райан Куглер снова возьмется за работу над фильмом. К проекту присоединятся Летиша Райт, которая сыграет роль младшей сестры короля Т'Чаллы Шури, и Уинстон Дьюк - вновь воплощающий М'Баку. Фильм выйдет 15 декабря 2028 года.

После кончины Чедвика Боузмана, сыгравшего Т'Чаллу в первом фильме, роль супергероя в сиквеле перешла к Шури. В фильме "Черная пантера: Ваканда навеки" именно она стала новой Черной Пантерой. Боузмана не стало в 2020 году, в возрасте 43 лет, от рака толстой кишки, когда работа над продолжением была в самом разгаре.

"Черная пантера" остается важной франшизой в киновселенной Marvel. Премьера фильма состоялась в 2018 году, и он заработал $1,3 млрд по всему миру. Картина стала первым супергеройским фильмом, выдвинутым на "Оскар" за лучший фильм. Лента получила три награды: за дизайн костюмов, работу художника-постановщика и оригинальную музыку.

Сиквел "Черная пантера: Ваканда навеки" вышел в 2022 году и заработал $859 млн. Номинация Анджелы Бассетт (королева Рамонда) на "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана стала первой в истории номинацией для актрисы из фильма Marvel.