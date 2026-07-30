BTS отказались от «Грэмми»

Южнокорейская поп-группа BTS отказалась от участия в международной музыкальной премии "Грэмми" в 2027 году. Такое заявление участники коллектива опубликовали в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно заявлению, причиной такого решения стало введение новой "азиатской" категории. Фанаты BTS усмотрели в этом намек на расизм руководства премии.

"Мы решили не выдвигать нашу кандидатуру на премию в этом году. Надеемся, что нашу музыку услышат и полюбят такой, какая она есть, а не будут разделять по регионам или языкам", - говорится в заявлении артистов.

Известно, что Национальная академия искусства и науки звукозаписи представила новую категорию - "Лучшее исполнение азиатской поп-музыки" для исполнителей K-pop, J-pop и C-pop.