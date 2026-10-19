В «Симпсоны» спустя восемь лет вернулся важный персонаж

Один из важных персонажей мультсериала Симпсоны Апу Нахасапимапетилон снова вернется на экран. Об этом сообщает Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Голосом персонажа стал американский актер Сунил Малхотра, который ребенком переехал в США из Индии. Актер сериалов "Анатомия страсти" и "Скорая помощь" дебютировал в роли Апу в хэллоуинской серии "Домик ужасов на дереве: Возмездие". К нему присоединилась актриса Янина Гаванкар - она озвучила жену Апу Манджулу.

Актеры опубликовали совместный пост об Апу в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

"Возвращение Апу ощущается как возвращение на родину. Он действительно вернулся домой", - написал Малхотра.

Теперь Апу и члены семьи Нахасапимапетилон будут появляться в "Симпсонах" чаще.

Апу лишился реплик и ключевых сюжетных линий в сериале в 2018 году, когда "Симпсонов" обвинили в стереотипном изображении выходцев из Индии. В 2020 году актер Хэнк Азария публично отказался озвучивать Апу, а позже извинился за свое участие в создании персонажа.

"Симпсоны" - самый длинный сериал в истории американского телевидения. С 1989 года вышло 32 сезона шоу.