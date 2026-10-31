https://news.day.az/showbiz/1870615.html Бейонсе снялась для глянца Певица Бейонсе стала лицом нового выпуска журнала i-D. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на официальном сайте. 45-летняя Бейонсе позировала в объемной шубе на голое тело. Образ дополнили белые туфли на каблуках, ожерелье, кольца и браслет.
Бейонсе снялась для глянца
Певица Бейонсе стала лицом нового выпуска журнала i-D.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на официальном сайте.
45-летняя Бейонсе позировала в объемной шубе на голое тело. Образ дополнили белые туфли на каблуках, ожерелье, кольца и браслет. Волосы ей уложили мелкими кудрями и сделали вечерний макияж с розовой помадой.
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