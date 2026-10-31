Бейонсе снялась для глянца

Певица Бейонсе стала лицом нового выпуска журнала i-D.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на официальном сайте.

45-летняя Бейонсе позировала в объемной шубе на голое тело. Образ дополнили белые туфли на каблуках, ожерелье, кольца и браслет. Волосы ей уложили мелкими кудрями и сделали вечерний макияж с розовой помадой.