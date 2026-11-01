Меган Маркл отказалась от соцсетей на фоне скандала с отцом

Герцогиня Сассекская Меган Маркл перестала пользоваться соцсетями на фоне обвинений ее отца Томаса Маркла в педофилии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на королевского эксперта Андрею Каамано.

"Принц Гарри сам заявил нам в прошлом месяце, что он не пользуется социальными сетями, как и Меган, несмотря на то, что у нее два аккаунта в Instagram. У них есть люди, которые помогают им управлять контентом и публиковать его от их имени, что позволяет отвлечься от социальных сетей ради своего психического здоровья", - заявила эксперт.

Каамано предположила, что Маркл скоро вновь вернется в соцсети.

"Я также ожидаю, что Меган вскоре возобновит свою активность в социальных сетях и расскажет о том, что приносило ей радость в последние несколько недель", - высказалась специалист.

Она в том числе прокомментировала новость о том, что семья покинула Великобританию. По мнению эксперта, отъезд пары связан с осенними каникулами их детей.

"Я ожидаю, что семья вернется домой в Великобританию к концу недели, как раз к тому моменту, когда дети смогут вернуться в школу после каникул", - заявила Каамано.