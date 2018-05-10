Почта Азербайджана запустила новый сервис - ПОДРОБНОСТИ

Центр обслуживания граждан "Şəbəkə" ООО Azerpoct представил сервис "Абонементный почтовый ящик" для сбора и временного хранения почтовой корреспонденции. Об этом сказали Trend в четверг в ООО, передает Day.Az.

Абонементный почтовый ящик - специальный ящик с запирающимися ячейками, предназначен для хранения писем и небольших бандеролей.

По словам собеседника агентства, услугой может воспользоваться любой желающий, оплатив полугодовую или годовую арендную плату в размере 15 и 30 манатов соответственно.

Аренда абонементного ящика имеет ряд преимуществ: он доступен только для владельца, а также пользователю будет удобно сообщать адрес почтового ящика, куда будут поступать все отправления.

"Сервис будет интересен тем, кто часто заказывает товары посредством электронных торговых площадок. Пользователю при покупке товаров достаточно будет сообщить адрес своего абонентского ящика. Всю поступившую корреспонденцию пользователь может забирать из ящика в любое время в часы работы центра "Şəbəkə"", - сказали в ООО.

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