Минюст Азербайджана потребовал от госструктур отвечать на запросы
Министерство юстиции Азербайджана осуществляет меры по получению от многих госструктур ответов на запросы.
Об этом глава рабочей группы по информационной системе "Электронный суд" министерства юстиции Рамин Гурбанов сказал в среду на мероприятии на тему "Интеграция адвокатуры в электронную судебно-информационную систему", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что минюст осуществляет очень серьезные меры в этой сфере.
"Правда, многие госструктуры не хотят раскрывать свою информацию, несмотря на то, что они обязаны отвечать на запросы судей. Надеюсь, что до конца года к электронной системе подключатся все структуры, что облегчит работу как судей, так и адвокатов", - сказал Гурбанов.
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