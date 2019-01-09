Азербайджанская почта будет продавать мобильные номера

Услуги оператора мобильной связи Азербайджана Azercell стали доступны в центре обслуживания "Şəbəkə" ООО Azerpoct в Бакинском международном автовокзале. Об этом, как передает Day.Az, сказали Trend в среду в центре.

Проект реализуется пока в пилотном варианте, но в будущем открытие специальных уголков сотового оператора Azercell ожидается во всех центрах "Şəbəkə".

"Пользователям предлагается весь перечень услуг оператора, которые доступны в центрах Azercell Express. Здесь можно подключиться к сети оператора, получить дубликат Sim-каты, приобрести мобильный телефон и т.д.", - сказали в центре.

Услуги в центрах "Şəbəkə" оказываются по принципу "единого окна". Граждане могут обратиться в центры по интересующим их вопросам, касающимся почтовых и финансовых операций, для подключения к стационарной телефонии, переоформления номера телефона, оформления е-подписи, покупки авиабилетов, а также для получения доступа к другим услугам.

В настоящее время в районах страны центры "Şəbəkə" расположены в административных зданиях Загатальского и Джалилабадского телекоммуникационных узлов ООО Aztelekom. Один центр "Şəbəkə" функционирует в Сумгайыте и шесть - в Баку.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook