Азербайджанские телеканалы поймали на нарушениях рекламного законодательства

В Азербайджане в прошлом году телеканалами допускались нарушения различных статей законодательства о телерадиовещании. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный совет по телерадиовещанию.

Согласно информации, во время вещания телеканалы не соблюдали требований ст. 35.2 (распространение скрытой рекламы) и 35.7 (превышение общего объема рекламы 12 минут в час) закона "О теле- и радиовещании".

Так, в различных передачах, в том числе в программах новостей, наблюдались случаи скрытой рекламы, под видом новостей были выявлены сюжеты рекламного характера о товарах, коммерческом объекте и бренде. В ходе мониторингов, проведенных в прошлом году, внимание также привлекли массовые случаи по превышению максимально допустимого объема рекламы (12 минут в час), массово нарушались требования ст. 13 закона "О рекламе" (Спонсор и спонсорская реклама).

Также были выявлены случаи постоянного нарушения требования ст. 2.2. Порядка предоставления рекламы, распространяемой бегущей строкой (реклама, размещенная бегущей строкой в телепередаче, не должна занимать более семи процентов участка активной части кадра).

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