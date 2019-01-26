Почта Азербайджана будет продовать лотерейные билеты
Оператор почтовой связи Азербайджана ООО Azerpoct приступает к продажам лотерейных билетов. Об этом, как передает Day.Az, сказали Trend в субботу ООО.
Почтовый оператор стал победителем объявленного ранее тендера ОАО "Azərlotereya" на продажу лотерейных билетов, контракт с которой на сумму 78 тысяч манатов был подписан 24 января.
"Продажи в пилотном режиме были развернуты в отделениях почты в конце минувшего года. А в текущем году купить лотерейные билеты можно будет во всех отделениях Azerpoct", - сказали в ООО.
ОАО "Azərlotereya" создано в ноябре 2001 года, с целью усовершенствования лотерейной деятельности в стране, последовательного обеспечения защиты законных прав и интересов граждан и дальнейшего усиления государственного контроля в сфере лотерейной деятельности.
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