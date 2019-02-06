Названо число пострадавших из-за сильного землетрясения в Азербайджане

6 февраля 2019 01:11

В результате землетрясения в Шамахе этой ночью были повреждены заборы некоторых частных домов.

Как сообщает  Day.Az со ссылкой на Report, в резльтате землетрясения три человека получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземный толчок отмечен в 23:31 в 11 км юго-западнее от станции Пиргулу, в Исмаиллинском районе. В эпицентре сила толчков составила около 6 баллов, в окрестных районах - до 5,3балла.

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