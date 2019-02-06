В Азербайджане произошло еще одно землетрясение
6 февраля 2019 02:24 343
Агсуинском районе Азербайджана зафиксированы подземные толчки.
Как сообщает Report, в резльтате землетрясения три человека получили ранения и были госпитализированы. подземный толчок отмечен в 23:37 в 8 км к западу от станции Пиргулу, в Агсуинском районе.
В эпицентре сила толчков составила около 3 баллов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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