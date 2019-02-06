В Азербайджане произошло еще три землетрясения, сообщили в среду Trend в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, землетрясение магнитудой 3,4 балла было зарегистрировано во вторник в 23:37 по местному времени в восьми километрах к западу от станции Пиргулу на территории Агсуинского района. Очаг землетрясения находился на глубине 11 километров. Подземные толчки не ощущались.

Второе землетрясение магнитудой 3,0 балла было зарегистрировано в 02:34 по местному времени в восьми километрах к юго-западу от станции Пиргулу на территории Исмаиллинского района. Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров. Подземные толчки не ощущались.

Эпицентр третьего подземного толчка магнитудой 3,9 балла был зарегистрирован в 06:25 по местному времени в девяти километрах к юго-западу от станции Пиргулу на территории Исмаиллинского района. Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров. Подземные толчки не ощущались.