Названо число пострадавших при землетрясении в Шамахе
6 февраля 2019 10:10 567
Опубликованы последние данные о количестве пострадавших в результате землетрясения, произошеднего в Азербайджане вчера ночью.
Как передает Day.Az со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана, в связи с происшествием районная больница Шамахи переведена на усиленный режим работы.
Сообщается, что в службу скорой медицинской помощи поступило 30 вызовов.
"Трое человек были доставлены в отделение травматологии. У одного из пострадавших сломана рука, двое других получили травмы ноги. Всем им была оказана необходимая поомощь. Остальные вызовы касались случаев резкого повышения давления у граждан", - сообщили в Минздраве.
Э. АлиевСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!