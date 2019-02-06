Названо число пострадавших при землетрясении в Шамахе

6 февраля 2019 10:10

Опубликованы последние данные о количестве пострадавших в результате землетрясения, произошеднего в Азербайджане вчера ночью. 

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана, в связи с происшествием районная больница Шамахи переведена на усиленный режим работы. 

Сообщается, что в службу скорой медицинской помощи поступило 30 вызовов. 

"Трое человек были доставлены в отделение травматологии. У одного из пострадавших сломана рука, двое других получили травмы ноги. Всем им была оказана необходимая поомощь. Остальные вызовы касались случаев резкого повышения давления у граждан", - сообщили в Минздраве. 

Э. Алиев

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