Названо число пострадавших при землетрясении в Шамахе

Опубликованы последние данные о количестве пострадавших в результате землетрясения, произошеднего в Азербайджане вчера ночью.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана, в связи с происшествием районная больница Шамахи переведена на усиленный режим работы.

Сообщается, что в службу скорой медицинской помощи поступило 30 вызовов.

"Трое человек были доставлены в отделение травматологии. У одного из пострадавших сломана рука, двое других получили травмы ноги. Всем им была оказана необходимая поомощь. Остальные вызовы касались случаев резкого повышения давления у граждан", - сообщили в Минздраве.

Э. Алиев