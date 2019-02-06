Кямаледдин Гейдаров прибыл на место землетрясения - ФОТО

Ранее сообщалось, что в исполнительной власти Шамахинского района создана спецкомиссия в связи с последствиями сильного землетрясения.

Как сообщили в ИВ Шамахинского района в связи с происшествием в Шамаху прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend,

"В настоящее время министр и власти района осматривают территорию, на которой в результате землетрясения произошли разрушения. Комиссия приступила к оцениванию нанесенного ущерба", - говорится в сообщении.

Напомним, пятого февраля в 23:19 по местному времени в семи километрах южнее станции Пиргулу на территории Агсуинского района было зафиксировано землетрясение силой 4,4 балла. Как сообщили Trend в Республиканском центре сейсмологической службы, эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров.

В эпицентре землетрясение ощущалось силой в пять баллов, в окрестных районах - до 4,3 баллов.

Другое землетрясение силой 5,3 баллов было зарегистрировано в 23:31 по местному времени в 10 километрах юго-западнее станции Пиргулу на территории Исмаиллинского района. Эпицентр подземных толчков находился на глубине восьми километров.

В эпицентре землетрясение ощущалось силой в шесть баллов, в окрестных районах - до 5,3 баллов.

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