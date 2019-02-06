В Шамахе разрушена школа - ФОТО

В результате произошедшего сильного землетрясения в Шамахинском районе пришла в аварийное состояние полная средняя школа №2.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, школа состоит из двух корпусов. Во втором корпусе вследствие землетрясения обрушился потолок, на 2 и 3 этаже здания образовались трещины.

Вход учителям и ученикам в пришедшую в аварийное состояние школу запрещен. В связи с тем, что первый корпус школы одноэтажный,ему ущерб нанесен не был. Занятия в школе временно приостановлены. Территорию осмотрели сотрудники МЧС и представители исполнительной власти района.

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