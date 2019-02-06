Сколько граждан Турции проживает в Азербайджане

В Азербайджане проживает 55 тысяч граждан Турции. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на сообщение министерства иностранных дел Турции.

В сообщении МИД Турции отмечается, что помимо Азербайджана в России проживает 40 тысяч, а в Узбекистане две тысячи турецких граждан.

Согласно данным МИД Турции в Казахстане проживает 40 тысяч, в Иране пять тысяч турецких граждан.

В сообщении также отмечается, что в целом за рубежом проживает пять миллионов граждан Турции.

Отметим, что согласно данным института статистики Турции (TUİK) в 2018 году население Турции увеличилось на 1,193 миллиона человек по сравнению с показателями 2017 года, и составило 82,3 миллиона человек.

По итогам 2018 года 50,2 процента населения Турции составляли мужчины, 49,8 процента женщины.

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