Сколько граждан Турции проживает в Азербайджане
В Азербайджане проживает 55 тысяч граждан Турции. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на сообщение министерства иностранных дел Турции.
В сообщении МИД Турции отмечается, что помимо Азербайджана в России проживает 40 тысяч, а в Узбекистане две тысячи турецких граждан.
Согласно данным МИД Турции в Казахстане проживает 40 тысяч, в Иране пять тысяч турецких граждан.
В сообщении также отмечается, что в целом за рубежом проживает пять миллионов граждан Турции.
Отметим, что согласно данным института статистики Турции (TUİK) в 2018 году население Турции увеличилось на 1,193 миллиона человек по сравнению с показателями 2017 года, и составило 82,3 миллиона человек.
По итогам 2018 года 50,2 процента населения Турции составляли мужчины, 49,8 процента женщины.
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