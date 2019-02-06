Как пострадал Агсу от землетрясения

В результате землетрясения, произошедшего в районах Азербайджана, в некоторых домах в Агсуинском районе образовались трещины. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend в среду глава Исполнительной власти Агсуинского района Анвар Сеидалиев.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям района изучает ситуацию. На данный момент точной информации о трещинах в домах нет. В поступившей в ИВ информации отмечается, что в 45 домах в селах Дилман и Калва, в одном доме в селе Гарагашлы, двух домах в селе Дашдемирбейли произошло расширение трещин, образовавшихся ранее. После изучения ситуации общественности будет предоставлена информация", - сказал Сеидалиев.

Напомним, что, по предварительным данным Республиканского центра сейсмологической службы, со вчерашнего дня и до сих пор на территории страны были зарегистрированы пять землетрясений. Первое землетрясение было зафиксировано вчера в 23:19 по местному времени в 7 км южнее станции Пиргулу на территории Агсу силой 4 балла. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км. Это землетрясение в эпицентре ощущалось силой 5 баллов, в окрестных районах - до 4,3 балла.

Последнее землетрясение было зарегистрировано в 04:25 в 9 км южнее станции Пиргулу на территории Исмаиллы. Три из произошедших землетрясений ощущались.

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