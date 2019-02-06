Землетрясения повредили пять школ в Азербайджане

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана изучит влияние произошедшего в Шамахинском, Агсуинском и Исмаиллинском районах страны землетрясения на оползневые участки.

Как сообщили Trend в среду в минэкологии, для этого была создана рабочая группа из специалистов Национальной службы геологической разведки министерства. Об этом передает Day.Az,.

Для проведения мониторинга и наблюдений рабочая группа была командирована в указанные районы, отметили в министерстве.

Напомним, что, по предварительным данным Республиканского центра сейсмологической службы, со вчерашнего дня и до сих пор на территории страны были зарегистрированы пять землетрясений. Первое землетрясение было зафиксировано вчера в 23:19 по местному времени в 7 км южнее станции Пиргулу на территории Агсу силой 4 балла. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км. Это землетрясение в эпицентре ощущалось силой 5 баллов, в окрестных районах - до 4,3 балла.

Последнее землетрясение было зарегистрировано в 04:25 в 9 км южнее станции Пиргулу на территории Исмаиллы. Три из произошедших землетрясений ощущались.

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