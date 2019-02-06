"Азеригаз" восстанавливает газоснабжение в зоне землетрясения

В городе Шамаха в связи с землетрясением приостановлена подача природного газа.

Об этом, как передает Day.Az, в среду сказал Trend руководитель пресс-службы Производственного объединения "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев.

Глава пресс-службы сказал, что в настоящее время ведется работа по восстановлению подачи газа.

"В связи с произошедшим в Шамахе землетрясением были зарегистрированы случаи обрушения стен. По этой причине, из соображений безопасности подача природного газа в городе была приостановлена ночью в 00:35. С утра ведется работа по устранению последствий землетрясения", - отметил Кербалаев.

Кербалаев также сказал, что в других районах и городах, где произошло землетрясение, проблем с подачей газа не возникло.

Отметим, что, по словам заместителя главы исполнительной власти района Гюльнисы Алекберовой, в результате землетрясения в Шамахинском районе был нанесен ущерб 14 селам.

Заместитель главы Исполнительной власти сказал, что в настоящее время министр по чрезвычайным ситуациям Кемаляддин Гейдаров находится на месте происшествия. В результате землетрясения нанесен ущерб 14 селам, есть разрушения. Но, к счастью, обошлось без человеческих жертв. Созданная комиссия определяет количество разрушенных и понесших ущерб домов.

Напомним, что, по предварительным данным Республиканского центра сейсмологической службы, со вчерашнего дня и до сих пор на территории страны были зарегистрированы пять землетрясений. Первое землетрясение было зафиксировано вчера в 23:19 по местному времени в семи километрах южнее станции Пиргулу на территории Агсу силой четыре балла. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров. Это землетрясение в эпицентре ощущалось силой в пять баллов, в окрестных районах - до 4,3 балла.

Последнее землетрясение было зарегистрировано в 04:25 в девяти километрах южнее станции Пиргулу на территории Исмаиллинского района. Три из произошедших землетрясений ощущались.

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