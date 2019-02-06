Занятиях в школах в зоне землетрясения приостановлены? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Несмотря на относительно слабую посещаемость, занятия в школах продолжаются. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство образования Азербайджана.

Согласно информации, в результате землетрясения, произошедшего вчера, в одной школе в Исмаиллинском районе и четырех школах в Шамахинском районе образовались трещины.

По данным, полученным от завотделом образования Шамахинского района Эйваза Эминалиева, в результате землетрясения осыпалась штукатурка потолка в первом корпусе полной средней школы № 2 города Шамахы. Учащиеся были переведены во второй учебный корпус школы. Также во многих старых зданиях школ города образовались мелкие трещины.

В настоящее время сотрудники МЧС, министерства образования и местных органов исполнительной власти проводят осмотр школ, понесших ущерб от землетрясения.

Напомним, что, по предварительным данным Республиканского центра сейсмологической службы, со вчерашнего дня и до сих пор на территории страны были зарегистрированы пять землетрясений. Первое землетрясение было зафиксировано вчера в 23:19 по местному времени в 7 км южнее станции Пиргулу на территории Агсу силой 4 балла. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км. Это землетрясение в эпицентре ощущалось силой 5 баллов, в окрестных районах - до 4,3 балла.

Последнее землетрясение было зарегистрировано в 04:25 в 9 км южнее станции Пиргулу на территории Исмаиллы. Три из произошедших землетрясений ощущались.

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