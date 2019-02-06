Представители Общественного объединения "Региональное развитие" встретились с жителями регионов Азербайджана, где произошло землетрясение - ФОТО

Представители и волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева встретились с жителями регионов Азербайджана, где произошло землетрясение.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Фонда, передает Day.Az.

Согласно поручению президента Фонда Мехрибан Алиевой, представители Объединения, которые побывали в доме всех жителей, собирают информацию о возникших проблемах и ведут совместно с соответствующими исполнительными структурами работу по их решению.

Было сказано, что в кратчайшие сроки были решены проблемы всех жителей, возникшие после землетрясения.

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