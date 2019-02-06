С каким диагнозом обращались пострадавшие от землетрясения в Шамахе

После землетрясения в Шамахинскую центральную районную больницу обратилось около 30 человек.

Об этом в среду сказал Trend главный врач больницы Самед Фаталиев, передает Day.Az.

По его словам, трое из поступивших в больницу имели травмы, другие пациенты - это больные сахарным диабетом и пациенты с заболеваниями сердца.

"Пациентам была оказана помощь, они отпущены домой. В настоящее время пациенты находятся под амбулаторным контролем, в состоянии их здоровья негативных изменений нет", - добавил Фаталиев.

Напомним, что, по предварительным данным Республиканского центра сейсмологической службы, со вчерашнего дня по настоящее время на территории страны были зарегистрированы пять землетрясений. Первое землетрясение было зафиксировано вчера в 23:19 по местному времени в семи километрах южнее станции Пиргулу на территории Агсуинского района силой четыре балла. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров. Это землетрясение в эпицентре ощущалось силой в пять баллов, в окрестных районах - до 4,3 балла.

Последнее землетрясение было зарегистрировано в 04:25 в девяти километрах южнее станции Пиргулу на территории Исмаиллинского района. Три из произошедших подземных толчков ощущались.

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