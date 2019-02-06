Кямаледдин Гейдаров о судьбе пострадавших от землетрясения - ФОТО

С целью более близкого ознакомления с последствиями произошедшего 6 февраля землетрясения министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров вместе с директором Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной Академии наук Азербайджана Гурбаном Етирмишли, главой исполнительной власти Шамахинского района Тахиром Мамедовым, а также другими руководящими лицами министерства прибыли на данную территорию.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в министерстве по чрезвычайным ситуациям, министр Кямаледдин Гейдаров ознакомился с состоянием зданий, пострадавших в результате землетрясения, побеседовал с местными жителями, передает Day.Az.

Ознакомившись с состоянием жилых домов, пострадавших от землетрясения, Кямаледдин Гейдаров сказал, что специалисты исследуют их устойчивость. Согласно поручению Президента Ильхама Алиева ситуация взята под полный контроль. Совместно с районными комиссиями по чрезвычайным ситуациям будут предприняты все необходимые меры для устранения последствий землетрясения в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах.

Министр отметил, что по поручению Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой волонтеры Фонда Гейдара Алиева также примут непосредственное участие в этой работе.

Было доведено до внимания, что жители аварийных домов будут временно размещены в других зданиях.

Отметим, что для оценки и ликвидации последствий землетрясения на территорию было незамедлительно привлечено 118 сотрудников войск гражданской обороны МЧС, Службы спасения особых рисков, Авиационного отряда, Государственного агентства по строительному контролю и Северо-Западного регионального центра, 15 единиц техники и специально обученные собаки.

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