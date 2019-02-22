В Азербайджане обнародованы предварительные итоги конкурса по замещению вакантных мест директоров общеобразовательных школ. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования.

Конкурс, объявленный в ноябре 2018 года, был проведен в четыре этапа. На конкурс были вынесены 604 вакансии.

Из желающих принять участие в конкурсе ко второму туру (экзаменационный тур) были допущены 1576 человек. В последнем туре - собеседовании - приняли участие 730 человек.

Собеседование, проводившееся с 5 декабря 2018 года по 26 января 2019 года, успешно прошли 228 человек, 104 человека уже назначены директорами общеобразовательных школ, с ними заключен трудовой договор. С 25 февраля они приступят к своим обязанностям.

Список новых директоров