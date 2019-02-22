В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча ректора БВШН Эльмара Гасымова с группой студентов четвертого курса кафедры инженерии по автоматизации процессов, выезжающих на учебу за рубеж. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на вуз.

Это Хаджали Байрамов и Парвин Гулиева, которые продолжат учебу в Университете Западной Аттики в Греции, и Исмет Агаев и Эльвин Гасанлы, которые будут учиться в Русенском университете имени Ангела Кынчева в Болгарии. Их поездка организована в рамках программы обмена студентами Европейского Союза Erasmus+. Во встрече приняли участие их родители, преподаватели и студенты кафедры, ответственные сотрудники администрации вуза.

Поздравив студентов, которые будут обучаться в Европе в течение весеннего семестра в 2019 году, ректор Эльмар Гасымов выразил уверенность, что они смогут достойно представлять родной вуз и страну за рубежом. Он отметил, что благодаря участию Высшей школы в программе Erasmus+ более десяти талантливых и перспективных студентов получили возможность продолжить учебу в Университете Западной Аттики. В этом году студенты БВШН впервые направляются в Болгарию. Как сообщил ректор, именно программы Русенского университета легли в основу учебного курса кафедры инженерии автоматизации процессов.

На встрече выступили декан инженерного факультета БВШН Зафар Гурбанов, исполняющая обязанности заведующей кафедрой инженерии по автоматизации процессов, доцент Наиля Аллахвердиева и менеджер программ вуза Наргиз Таривердиева. Они пожелали студентам отличных результатов в учебе, отметив, что их участие в программе Erasmus+ является хорошим примером для студентов, стремящихся получить высококачественное техническое образование.