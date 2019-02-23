ОАО "Азерсу" (водный оператор) реализует в соответствии с "Государственной программой социально-экономического развития регионов Азербайджана" проекты, связанные с реконструкцией систем канализации и водоснабжения в регионах. На стадии завершения находятся работы на Шамкирчайском водоочистном сооружении, рассчитанном на постоянное и надежное обеспечение питьевой водой в западном регионе республики, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Формирование резерва Шамкирчайского водохранилища за счет внутренних источников имеет стратегическое значение для обеспечения водной безопасности страны. Потенциальный резерв водохранилища объемом в 165 миллионов кубометров очень важен с точки зрения снабжения питьевой водой. С учетом этого, по заказу ОАО "Азерсу" рядом с водохранилищем строится водоочистное сооружение, производительность которого составит 140 тысяч кубометров в сутки, или 1,6 кубометра в секунду. В настоящее время ведется работа по установке на сооружении оборудования по переработке.

Самое крупное водоочистное сооружение, строящееся в регионах странах, планируется ввести в эксплуатацию в первой половине этого года. Это сооружение, строящееся по современных технологиям, обеспечит непрерывной и качественной питьевой водой более 300 тысяч человек, проживающих в городах Гянджа, Шамкир, Самух и прилегающих селах.

После ввода в эксплуатацию Шамкирчайского водоочистного сооружения из этого источника в Гянджу будет поступать в секунду 1141 литр питьевой поды, Шамкир - 187 литров, Самух - 85 литров, в села - 50 литров питьевой воды.

Завершена работа по строительству магистрального водопровода протяженностью 27,5 километра для обеспечения подачи воды из этого сооружения в Гянджу. Кроме того, построен магистральный водопровод протяженностью 16,5 километра до Шамкира, который подключен к городской сети.

Отметим, что в Азербайджане за последние 10 лет в рамках проектов по обеспечению питьевой водой созданы 39 новых источников питьевой воды с производительностью 1,6 миллиона кубометров в сутки.