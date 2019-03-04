Каждый гражданин Азербайджана, независимо от религии, национальности, должен знать азербайджанский язык, это гражданский долг каждого.

Об этом в интервью Trend сказал председатель Национального совета по телерадиовещанию (НСТР) Нуширеван Магеррамли, передает Day.Az.

"В этом деле представители интеллигенции, должностные лица Азербайджана должны стать примером. Однако, к сожалению, сегодня как среди должностных лиц, так и представителей интеллигенции встречаются те, кто проявляют равнодушие к своему родному языку", - отметил Магеррамли.

По его словам, приезжающие на работу в Азербайджан иностранцы могут выучить азербайджанский язык, а люди, которые годами живут в стране, не знают своего родного языка. Магеррамли выразил сожаление в связи с тем, что такие люди не осознают того, что равнодушно относятся к своему языку.

Магеррамли прокомментировал также ситуацию в связи с соблюдением норм литературного языка на телевидении и радио.

Магеррамли сначала напомнил, что в прошлом году Президент Ильхам Алиев подписал указ о мерах по сохранению чистоты азербайджанского языка и еще большему совершенствованию использования государственного языка. Согласно этому указу, в Азербайджане будет создан "Мониторинговый центр при Комиссии по государственному языку Азербайджанской Республики", контролирующий применение государственного языка Азербайджана, обеспечивающий защиту норм литературного языка в средствах массовой информации, интернет-ресурсах и рекламных носителях.

Касательно телевидения председатель НСТР отметил, что у ведущих СМИ не наблюдаются серьезных недостатков в плане соблюдения литературных норм языка.

"Естественно, определенные недостатки имеются. Почти ни один человек не знает все тонкости азербайджанского языка на 100 процентов. Каждый может выражать свою мысль в известной ему форме", - сказал председатель Совета.

Магеррамли касательно радио отметил, что одним из вызывающих беспокойство вопросов является грубое отношение к слушателям во время прямых эфиров.

"Порой встречаются случаи, когда ведущие в эфирах радио чрезмерно свободно ведут себя, а порой пытаются подражать другим языкам, что также нас беспокоит. Конечно, мы доводим такие случаи до руководителей теле- и радиоканалов во время встречи с ними", - добавил председатель НСТР.

Магеррамли также сказал, что относительно поправилась ситуация в сфере размещения рекламы на телевидении - она в определенной степени систематизировалась.

"Однако ситуация в связи со спонсорами оставляет желать лучшего. В этом направлении также ведется серьезная работа", - добавил Магеррамли.