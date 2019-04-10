В ОАО "Азерсу" (водный оператор) создана комиссия по обеспечению устойчивого функционирования систем водоснабжения и канализации в спортивных и туристических объектах во время гонок Гран-при Азербайджана Формулы 1, которые состоятся в Баку 26-28 апреля, утвержден план мероприятий. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на ОАО.

В соответствии с планом мероприятий проведена работа в целях обеспечения питьевой водой в местах проведения гонок, а также нормального функционирования канализационной инфраструктуры и оперативного устранения аварийных ситуаций. Для этого созданы специальные бригады и определены места их дислокации. Приняты необходимые меры для обеспечения аварийных бригад машинами и оборудованием, инвентарем.

Для аварийных бригад были проведены курсы. В них приняло участие около 80 сотрудников Управления Бакинского водоканала, управлений Сабаильского, Ясамальского и Насиминского водоканалов. На курсах предоставлялась информация об оперативном устранении аварийных ситуаций, по безопасности труда и другим темам. Бригады также приняли участие в практических занятиях.