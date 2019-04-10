Часть Баку останется без воды
10 апреля 2019 14:58 516
Сегодня в течение дня в части жилого массива "Ени Гюнешли", поселков Сураханы и Гарачухур будут наблюдаться перебои в подаче воды. Как передает Day.Az. сообщает в среду Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".
Перебои связаны с работами по реконструкции, проводимыми на магистральных линиях на территории Сураханского района Баку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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