Сегодня в течение дня в части жилого массива "Ени Гюнешли", поселков Сураханы и Гарачухур будут наблюдаться перебои в подаче воды. Как передает Day.Az. сообщает в среду Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".

Перебои связаны с работами по реконструкции, проводимыми на магистральных линиях на территории Сураханского района Баку.