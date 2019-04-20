"Что? Где? Когда?": азербайджанские знатоки пытаются спасти коллег - ВИДЕО
В субботу, 20 апреля состоялась первая - специальная - игра весенней серии в бакинском телеклубе "Что? Где? Когда?".
Против телезрителей сыграла сборная клуба в составе:
- Гроссмейстер, Кавалер Ордена Совы, робототехник Эльман Талыбов
- Кавалер Ордена Совы, креативный директор Роман Оркодашвили
- Кавалер Ордена Совы, финансист Эмин Расулзаде
- Обладатель Хрустальной Совы и капитанского Погона, управляющий Джалал Оруджев
- Гроссмейстер, PR-директор Ровшан Аскеров
- Кавалер Ордена Совы, обладатель капитанского Погона, финансист Таир Мусаев.
Отметим, что эта игра отличается от типичных отборочных игр: члены сборной телеклуба поставили на кон свои регалии - ордена Гроссмейтеров, ордена Совы и капитанский погон - ради того, чтобы спасти от выбывания из клуба 4 команды, проигравшие в прошлом сезоне. В случае проигрыша знатоков они лишатся поставленных орденов и погона, в случае их победы команды Анара Наджафли, Таира Мусаева, Фарида Рзаева и Руслана Мирзалиева получат право сыграть и в этом году.
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