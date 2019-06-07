В части Баку возникнут перебои в подаче воды.

Как сообщили Day.Az в ОАО "Азерсу", седьмого и восьмого июня питьевая вода будет подаваться в некоторые части Наcиминского района столицы с перебоями в связи с подключением проложенного недавно магистрального трубопровода к сети.

ОАО "Азерсу" приносит извинения абонентам за доставленные неудобства.

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