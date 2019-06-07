На днях Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре поблагодарил российского Президента Владимира Путина за присвоение аэропорту в Сургуте имени нефтяника Фармана Салманова. Это стало поводом побеседовать с руководителем Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрием Савельевым о текущем состоянии российско-азербайджанских отношений, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

- Дмитрий Иванович, а как лично вы относитесь к фигуре Салманова?

- Будучи сибиряком, я горжусь тем, что Фарман Салманов 60 лет назад заложил будущее развитие земли сибирской, вопреки скепсису ученых открыв в Югре большую нефть. Недаром жители Сургута бережно хранят дом, в котором жил великий нефтяник. Открытые Салмановым более чем 130 нефтяных и газовых месторождений легли в основу современного нефтегазового комплекса нашей страны. Рожденный в Азербайджане, Фарман Курбанович более 30 лет жизни отдал Сибири, так что судьба Салманова стала своеобразным свидетельством прочности российско-азербайджанских отношений. И, конечно же, присвоение имени нефтяника сургутскому аэропорту не только напоминает нашим странам об историческом фундаменте двусторонних отношений, но и создает особенно теплый климат для их дальнейшего развития.

- Как бы вы охарактеризовали сегодняшний уровень партнерства между Россией и Азербайджаном в сфере экономики?

- Чем дальше, тем больше наше сотрудничество уходит от сырьевых проектов в область промышленного взаимодействия. Взаимопроникновение и масштабные инвестиции имеют место в сфере услуг, туризма и транспортных коммуникаций. Сложилась прочная сеть межрегиональной кооперации, когда азербайджанские регионы напрямую заключают соглашения с субъектами Федерации, а компании из 72 российских регионов поставляют свою продукцию в Азербайджан. В этом году пройдет уже десятый, юбилейный межрегиональный форум, и это говорит о многом. Сегодня Азербайджан является ведущим торговым партнером нашей страны на Южном Кавказе, а российско-азербайджанский товарооборот за 2018 год превысил объёмы торговли России с Грузией и Арменией, вместе взятыми. Чтобы добиться этого, нами немало было сделано для оптимизации таможенных и пограничных процедур: например, уже 87 процентов грузов на границе между Россией и Азербайджаном оформляется в электронном виде.

- Если уж мы заговорили о грузоперевозках, то каково состояние дел в этой сфере?

- Только по итогам первого квартала 2019 года объем грузоперевозок вырос на четверть. С началом сельскохозяйственного сезона резко увеличились поставки аграрной продукции: из Азербайджана в Россию отгружается молодой картофель, а прирост экспорта азербайджанских яблок составил почти 35 процентов. Традиционны поставки нашего зерна (особенно из Ставрополья) потребителям Азербайджана. Более того, российские экспортеры ждут полноценного запуска транспортного коридора "Север-Юг", чтобы доставлять по нему пшеницу на рынки Пакистана, Индии и Ирана. Для перевозки зерна в Турцию по железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс создана российско-азербайджанская совместная компания "Азрустранс", которая обеспечит загрузку новой железной дороги.

- О линии Баку-Тбилиси-Карс в СМИ говорится меньше, чем о знаменитом проекте "Север-Юг". Что, по-вашему, представляет собой этот железнодорожный путь?

- Эту недавно открытую магистраль иногда называют транспортным коридором "Север-Запад". Ее общая протяженность составляет 846 километров, 504 из которых проходит по территории Азербайджана. Согласно проекту, ежегодная пропускная способность маршрута будет составлять 17 миллион тонн грузов и 3 миллиона пассажиров. Наша страна заинтересована в транспортировке по этому коридору не только пшеницы, но и химической продукции, а также лома чёрных металлов. Часть грузов предполагается отправлять дальше - в Турцию: грузооборот с ней составляет сегодня более 20 миллионов тонн, но имеющийся потенциал намного выше.

- А какие новые пассажирские маршруты свяжут Россию и Азербайджан в ближайшее время?

- В первую очередь они связаны с сотрудничеством приграничных регионов и туризмом, ведь Россия вышла на первое место по числу туристов, посетивших Азербайджан за прошлый год - более 800 тысяч человек. Уже в самое ближайшее время прямое авиасообщение свяжет Махачкалу и Баку, а с осени между этими городами начнет курсировать ночной экспресс. Серьезным событием стал запуск автобусного маршрута Тверь-Баку протяженностью почти 2400 километров. Он проходит через Ростов, Воронеж, Тулу и Москву.

Кстати, о туризме. Российские туристы наверняка оценят обновление вагонов Бакинского метрополитена: до конца этого года московский "Метровагонмаш" поставит в Баку 30 вагонов метро, что очень важно для столицы Азербайджана, где метро за сутки перевозит более 600 тысяч человек. Примечательно, что все 280 вагонов, которые обслуживают 25 станций метро в Баку, изготовлены в России.

- Что интересного смогут увидеть туристы из России на азербайджанской земле этим летом?

- Азербайджан способен постоянно удивлять своих гостей масштабными культурными и спортивными мероприятиями, ведь политическая и экономическая стабильность республики создают все условия для их проведения. У всех еще свежи в памяти Первые Европейские спортивные игры, песенный конкурс "Евровидение", 42-я Всемирная шахматная олимпиада и соревнования Кубка мира по художественной гимнастике. Лето-2019 не станет исключением. Уже с блеском прошли гонки Формулы-1 и футбольный матч финала Лиги Европы УЕФА. Вскоре Баку примет Европейский юношеский олимпийский фестиваль, на котором более двух тысяч атлетов из 50 стран Европы сразятся в десяти видах спорта, а в конце июля на курорте Sea Breeze пройдёт уже четвёртый по счёту международный музыкальный фестиваль ЖАРА, где сотни звезд российского и азербайджанского шоу-бизнеса выступят на огромной пляжной сцене.

Примечательно, что прирост потока российских туристов в Азербайджан вызвал потребность в обслуживании карт "Мир" на территории республики. Данная программа находится в стадии согласования и будет запущена уже в ближайшее время, что даст нашим путешественникам дополнительную возможность для того, чтобы подольше задержаться в Азербайджане, насладиться его кухней, достопримечательностями и неповторимой атмосферой гостеприимства - всем, за что мы так любим нашего южного соседа.

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