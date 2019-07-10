В Азербайджане запущена собственная система электронного кошелька PostPay, которая будет доступна во всех регионах страны. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Azerpoct.

Проект, осуществленный совместно с информационно-вычислительным центром министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, позволит операции с наличностью в отделениях Azerpoct осуществлять через PostPay.

Главная отличительная черта системы то, что посредством ее можно пополнять баланс и обналичивать деньги прямо в почтовых отделениях. А это означает, что услуга будет доступна практически по всей стране, так как везде имеются почтовые отделения.

Пополнить баланс также будет возможно посредством платежных терминалов, банковских карт и других электронных кошельков.

Гражданам также доступно мобильное приложение электронного кошелька Postpay на системе Android. Приложение можно загрузить из PlayStore. В свою очередь, возможен перевод денег другим пользователям, на другие электронные кошельки, банковские карты, осуществить денежные переводы через почтовые отделения и международные системы денежных переводов.

Пользователи могут оплачивать мобильную связь, коммунальные услуги, таможенные пошлины и пр. Также оплатить товары и услуги посредством динамического QR-кода.

Система позволит в режиме онлайн оплачивать мобильную связь, коммунальные услуги, таможенные пошлины и осуществлять другие платежи, а также производить оплату через QR код.

Мобильное приложение PostPay доступно для устройств с операционной системой Android, его можно загрузить в PlayStore.

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